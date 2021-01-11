"الإقفال التامّ والصّارم" .. تحذير من الرئيس دياب!

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أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب انّ "كل المؤشرات حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح إلى أننا دخلنا في مرحلة الخطر الشديد أو بالحد الأدنى نحن على أبواب هذه المرحلة".

وقال دياب في بداية اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بـ"كورونا": "العالم كله يخوض حربًا شرسةً مع هذا الوباء والبعض في لبنان يعتقد أن كورونا كذبة".

وأضاف: "واجبنا حماية اللبنانيين من أنفسهم بسبب استهتار قسم كبير منهم"، مشيراً إلى أنّ "إما أن نستدرك الوضع بإقفال تامّ وصارم وحازم للبلد أو أن نكون أمام نموذج لبناني أخطر من النموذج الإيطالي".