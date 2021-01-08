living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مبادرة من باسيل لتوسعة مستشفيي البترون وتنورين لمرضى الكورونا

8
JANUARY
2021
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا في قضاء البترون، وعقب اعلان المدير العام لمستشفى البترون أيوب مخباط عن عدم قدرة المستشفى على استقبال مزيد من المرضى راهنًا بسبب إشغال كل أسرّة القسم الخاصة بمرضى كورونا، 

اتصل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بكل من وزير الصحة حمد حسن ومدير مستشفى تنورين الدكتور وليد حرب ومدير مستشفى البترون أيوب مخباط طالباً منهم اجراء المقتضى لتوسيع قدرة المستشفيين على استقبال مزيد من مرضى الكورونا، وقد تجاوب الثلاثة مع مطالب باسيل.

وقد حصل اتفاق بين وزير الصحة ومديري المستشفيين على ان تحصل عملية التوسعة في أسرع وقت، وخلال اسبوع اذا امكن، لاستيعاب الاعداد المتزايدة حاليّاً.

وتمنى باسيل على أهالي القضاء اتخاذ كل الاجراءات الوقائية اللازمة منعًا من تفلت الوضع اكثر في القضاء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2021. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout