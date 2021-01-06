"التعاون الخليجي" يشيد بقرارات الدول التي صنّفت «حزب الله» كمنظمة إرهابية

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الجمهورية: لم يغب لبنان عن قمة دول مجلس التعاون الخليجي التي انعقدت في مدينة العلا في شمال المملكة العربية السعودية، فورد عنه فقرة خاصة في البيان الختامي لهذه القمة، هي الآتية:

«تابع المجلس الأعلى تطورات الأوضاع في لبنان مؤكداً على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة في شأنه، وحرصه على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، وعلى انتمائه العربي واستقلال قراره السياسي، والوفاق بين مكوّنات شعبه الشقيق، مُعرباً عن أمله في أن يستجيب اللبنانيون لنداء المصلحة العليا والتعامل الحكيم مع التحديات التي تواجه الدولة اللبنانية، وبما يلبّي التطلعات المشروعة للشعب اللبناني».

كذلك وردت فقرتان أخريان، هما:

- «الإشادة بقرارات الدول التي صنّفت «حزب الله» كمنظمة إرهابية، في خطوة مهمة تعكس حرص المجتمع الدولي على أهمية التصدي لكل أشكال الإرهاب وتنظيماته على المستويين الدولي والإقليمي، وحَثّ الدول الصديقة لاتخاذ مثل هذه الخطوات للتصدي للإرهاب وتجفيف منابع تمويله».

- «أعربَ المجلس الأعلى مجدداً عن إدانته للتواجد الإيراني في الأراضي السورية وتدخلات إيران في الشأن السوري، وطالبَ بخروج كافة القوات الإيرانية وميليشيات «حزب الله» وكافة الميليشيات الطائفية التي جَنّدتها إيران للعمل في سوريا».