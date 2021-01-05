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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 5 كانون الثاني 2021

5
JANUARY
2021
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 الأخبار : آخر الرحابنة الكبار

إعملوا أو استقيلوا من تصريف الأعمال

كانتون جنبلاط المتخيّل: «بعذران حتماً»؟

 

 

الديار: عودة لـ «نفق» الاقفال دون ضمانات بالنجاح ومواجهة مع المستشفيات «المتمردة»
وثيقة «عوكر» عن استراتيجية بايدن تكشف خلفية التصعيد ضد طهران وحزب الله
باريس غائبة حكوميا وتضغط «غازيا»: شركة توتال ترضخ للتهديدات الاسرائيلية؟

 

 


نداء الوطن : شهرياً... خسارة التجارة 375 مليون دولار والسياحة 600
إجراءات "كورونا": إلى الوراء درّ

 

  

اللواء: إجراءات الإقفال تسابق إنهيار المنظومة الصحية.. بانتظار اللقاح!
الحريري لن يرضخ للشروط العونية.. و«حرق صور» بين الضاحية ونهر الكلب يربك الإستقرار

 

 


البناء: إيران تحتجز ناقلة كوريّة وترفع التخصيب… وترامب محاصَر في الكونغرس والمحكمة العليا
لبنان إلى الإقفال حتى مطلع شباط... وتدابير بحقّ المستشفيات غير المشاركة / السفير الإيرانيّ وصفي الدين وخليل: محور المقاومة أقوى بدماء سليمانيّ والمهندس

 

 


النهار: الاقفال الرابع: تخبط الدولة الفاشلة

 

 

 

الجمهورية: محطة 20 كانون : لا مكان للبنان

 

 

 

l'orient le jour: Le Liban entièrement bouclé à partir de jeudi

 

 


the daily star: Lebanon to go under 25-day lockdown

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