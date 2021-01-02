بعد اختفائه 11 يوماً.. نهاية مأسوية للجندي في الجيش اللبناني!

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بعد ١١ يوماً على اختفائه في ظروف غامضة، تمّ العثور على جثة الشاب جلال عبد الحق في بلدة عين عطا في قضاء راشيا الوادي.



وقال عضو اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور في بيانٍ، "فجعت بلدة عين عطا اليوم، كل عين عطا بكل ابنائها وعائلاتها دون استثناء كما منطقة راشيا، بوفاة الشاب الخلوق، الجندي في الجيش اللبناني "جلال عبد الحق"، ابن الرفيق "ابراهيم عبد الحق".



وأضاف، "الرحمة له والصبر لأهله وأهل قريته وأصدقائه ومحبيه، ووحدها الحقيقة والتحقيق العادل والمثابر يمكن ان يشفي بعضا من حزن أهله، وثقتنا أن المؤسسة العسكرية ستتابع جهودها لأجل إماطة اللثام عن هذه الفاجعة الكبيرة، وعهدنا لأهل الفقيد أن نتابع هذا الأمر حتى النهاية".