وضع كورونا في لبنان يستمر في التدهور... وخبران جديران بالملاحظة أمس!

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غرّد مدير مستشفى الحريري فراس ابيض عبر ‏حسابه على تويتر وكتب:

"كان هناك خبران جديران بالملاحظة أمس. وافقت المملكة المتحدة ‏على استخدام لقاح‎ AstraZeneca ‎ضد الكورونا، وسجّل لبنان رقما قياسيا منذ بداية الوباء في ‏العدد اليومي لحالات الكورونا الجديدة، ٢٨٧٨ حالة، يعني أننا ندخل عام ٢٠٢١ بأمل وحسرة"‏‎.‎

أضاف: "أما لقاح‎ AstraZeneca ‎فلديه العديد من المزايا. بشكل أساسي، يعد توزيعه اسهل من ‏الناحية اللوجستية، وهو اقل كلفة، ولديه فعالية عالية في الوقاية من حالات كورونا الشديدة. ‏ايضا، سوف نشهد قريبا المزيد من اللقاحات الجديدة، ونأمل أن تشهد سنة ٢٠٢١ تحول دفة ‏الامور واندحار الوباء‎".‎

وأشار الى انه في الوقت نفسه، فإن وضع الكورونا في لبنان يستمر في التدهور. ارتفاع أعداد ‏الكورونا بشكل حاد يثير السخط من البعض تجاه السلوك المتهور للكثيرين في المجتمع. لكننا لا ‏نكون صادقين مع انفسنا عندما نعزو النجاح إلى جهودنا الخاصة، لكننا نعزو الفشل إلى أفعال ‏الآخرين. في نهاية السنة الماضية، تمنينا جميعًا عامًا جديدًا سعيدًا. وغني عن القول إن امنياتنا لم ‏تتحقق". ‏

وختم أبيض: "اللقاحات هي نتاج عمل علمي دؤوب لتغيير الوضع الحالي. مع بداية العام الجديد، ‏فلنتجاوز التمنيات الى الافعال. دعونا نأخذ اللقاح‎"‎‏. ‏