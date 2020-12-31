وضع كورونا في لبنان يستمر في التدهور... وخبران جديران بالملاحظة أمس!

غرّد مدير مستشفى الحريري فراس ابيض عبر حسابه على تويتر وكتب:
"كان هناك خبران جديران بالملاحظة أمس. وافقت المملكة المتحدة على استخدام لقاح AstraZeneca ضد الكورونا، وسجّل لبنان رقما قياسيا منذ بداية الوباء في العدد اليومي لحالات الكورونا الجديدة، ٢٨٧٨ حالة، يعني أننا ندخل عام ٢٠٢١ بأمل وحسرة".
أضاف: "أما لقاح AstraZeneca فلديه العديد من المزايا. بشكل أساسي، يعد توزيعه اسهل من الناحية اللوجستية، وهو اقل كلفة، ولديه فعالية عالية في الوقاية من حالات كورونا الشديدة. ايضا، سوف نشهد قريبا المزيد من اللقاحات الجديدة، ونأمل أن تشهد سنة ٢٠٢١ تحول دفة الامور واندحار الوباء".
وأشار الى انه في الوقت نفسه، فإن وضع الكورونا في لبنان يستمر في التدهور. ارتفاع أعداد الكورونا بشكل حاد يثير السخط من البعض تجاه السلوك المتهور للكثيرين في المجتمع. لكننا لا نكون صادقين مع انفسنا عندما نعزو النجاح إلى جهودنا الخاصة، لكننا نعزو الفشل إلى أفعال الآخرين. في نهاية السنة الماضية، تمنينا جميعًا عامًا جديدًا سعيدًا. وغني عن القول إن امنياتنا لم تتحقق".
وختم أبيض: "اللقاحات هي نتاج عمل علمي دؤوب لتغيير الوضع الحالي. مع بداية العام الجديد، فلنتجاوز التمنيات الى الافعال. دعونا نأخذ اللقاح".