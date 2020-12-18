living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ثلث الوفيات خلال 30 يوماً

18
DECEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتبت "الأخبار":

 

1960 إصابة و14 وفاة هي حصيلة عدّاد كورونا، أمس. أرقام تخطّى معها فيروس كورونا عتبة المقبول، مع الاقتراب مجدداً من عتبة الألفَي إصابة يومياً. منذ أمس، لم يعد عدّاد كورونا طبيعياً، هذا ما قاله وزير الصحة العامة، حمد حسن، قبل يومين تقريباً، وما تؤكده الأرقام تالياً. انطلاقاً من هذا الواقع، لم تعد ثمة خيارات متاحة للمواجهة سوى الوقاية والحفاظ على مسافة آمنة، خصوصاً مع الاقتراب من عطلة الأعياد. ولئن كانت هذه الدعوة أقرب إلى النصيحة، إلا أنها الوحيدة اليوم لمواجهة موسم الزيادة في الأعداد. وبحسب رئيس لجنة الصحة النيابية، عاصم عراجي، فإن الأرقام التي سجّلها الفيروس أخيراً هي «مؤشر إلى الزيادة التي سنشهدها خلال أواخر الشهر الجاري والشهر المقبل»، متوقّعاً امتدادها «حتى شهر شباط المقبل». بحسب عراجي، لا تبدو الأوضاع على ما يرام. وللتدليل على مدى الخطر، أجرى نموذجاً إحصائياً مصغّراً عن أعداد الوفيات التي حصلت خلال شهرٍ واحد ما بين 11 تشرين الثاني و11 كانون الأول «وصلت إلى 433 حالة، أي ما يوازي ثلث حالات الوفيات تقريباً التي سُجلت على مدى ثمانية أشهر»، وهذا «مؤشر غير جيد».
وأعاد عراجي التذكير بالأسباب التي أدّت إلى هذه الزيادة، «ويقع في المقام الأول عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية، أما السبب الآخر فهو أنه خلال أشهر الشتاء ترتفع الإصابات بالإنفلونزا، ومن هنا يصبح الخوف كبيراً من أن تكون هناك إصابات خطرة تستلزم الدخول إلى أقسام العناية الفائقة». لكل هذه الأسباب، لا يجد عراجي سوى الطلب من المواطنين الالتزام والتقيّد تماماً بالإجراءات، خصوصاً أن «اليوم لدينا حوالى 470 سريراً في العناية الفائقة فقط».
وفي الشقّ الأخير المتعلق بواقع القطاع الطبي، لفت مدير مكتب وزير الصحة العامة، حسن عمار، إلى أن العمل اليوم جارٍ على زيادة أعداد أسرّة العناية الفائقة «وهو الأمر الذي يتحقّق على مراحل، بالتعاون مع نقابة أصحاب المستشفيات». وفي هذا الإطار، أكّد عمار أن «عدد الأسرّة في غرف العناية بلغ أخيراً 600 سرير في كل لبنان».

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout