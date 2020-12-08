محاكمات وقرارات قضائية في حزب الوطنيين الأحرار...

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أصدرت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي حبيب رزق الله وعضوية المستشارين القاضيين كريستل ملكي وشادي الحجل قرارا برد الإستئناف المقدم من حزب الوطنيين الأحرار ضد مجموعة معارضة له والمتعلق بوقف تنفيذ ثلاثة قرارات حزبية.



وصدر القرار الأول عن رئيس الحزب دوري شمعون في العام 2018 وقضى بإلغاء كل التعيينات الحزبية واعتبار كل من لا يجدد بطاقته في مهلة شهر غير منتسب الى الحزب، فيما صدر القرار الثاني عن أمين الداخلية في الحزب ويتعلق بتشكيل الهيئة الناخبة، أما القرار الثالث فقضى بإجراء الإنتخابات الحزبية في نهاية تشرين الأول الفائت.



وصدّقت المحكمة القرار المستأنف، إضافة الى مصادرة التأمين وتضمين المستأنِف رسوم ونفقات المحاكمة الإستئنافية.