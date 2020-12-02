مؤسسة سيتي الاجتماعية تتبرع بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي دعماً لجهود الصليب الأحمر اللبناني

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أعلنت مؤسسة سيتي الاجتماعية عن التبرع بمبلغ 200 ألف دولار أمريكي لصالح الصليب الأحمر اللبناني لدعم جهود الإغاثة العاجلة لضحايا الانفجار الذي حدث في بيروت بتاريخ 4 أغسطس 2020 وتقديم العون للمجتمعات المتضررة من تداعيات تفشي وباء كوفيد 19 في لبنان. وبالإضافة لذلك، تم توجيه دعوة لكافة موظفي "سيتي بنك" في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للتبرع لصالح الصليب الأحمر اللبناني من خلال إطلاق حملة لجمع التبرعات خاصة بالموظفين.



وتجدر الإشارة إلى أنه نتيجة للانفجار الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة ما يقرب من 6,000 وتدمير جزء كبير من العاصمة اللبنانية، فقد تم تخصيص الأموال المقدمة من مؤسسة "سيتي" الاجتماعية لمؤازرة جهود الإغاثة العاجلة ودعماً لبرنامج مبادرة لبنان للاستجابة للكوارث في بيروت، وذلك بهدف توفير خدمات الرعاية الصحية والأدوية للمتضررين القاطنين في منطقة الانفجار والمناطق المحيطة به. كما قدم الصليب الأحمر اللبناني الاسعافات الطبية الأولية وخدمات الدعم النفسي للمصابين، بالإضافة إلى خدمات الإسعاف.

وسيتم تكريس هذه الأموال أيضاً لتقديم دعم متواصل لجهود التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 من خلال توفير معدات الحماية الشخصية لمتطوعي فرق الرعاية الطبية الطارئة الذين يتعاملون مع السكان المعرضين للإصابة والمتضررين من الوباء في لبنان.

وأشار ميشال صوايا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سيتي بنك"، لبنان، بالقول، "لقد جاءت التفجيرات في بيروت في فترة صعبة يمر بها لبنان الذي يشهد حالة من الاضطرابات المحلية والتعثر الاقتصادي وتفشي وباء كوفيد 19. وقد كشف الوباء والإنفجار عن التفاوت الاجتماعي والاقتصادي القائم في مجتمعنا." وأضاف، "نحن على ثقة بأن الشراكة مع الصليب الأحمر اللبناني لدعم العائلات والمجتمعات المتضررة من الانفجار وجائحة كوفيد 19 ستلعب دوراً مهماً في سد فجوة التفاوتات المستمرة في لبنان."

من جانبه أكد جورج كتانة، الأمين العام للصليب الأحمر اللبناني، التزام المنظمة بمواصلة تقديم خدماتها العامة المجانية للسكان في جميع أنحاء لبنان على الرغم من الأزمات المتعددة التي يواجهها لبنان في الوقت الراهن. وتحدث قائلاً، "منذ اليوم الأول لتفشي وباء كوفيد 19، بادر الصليب الأحمر اللبناني إلى حشد الجهود والموارد اللازمة للمساعدة في الحد من انتشار الوباء عن طريق نقل جميع الحالات المؤكدة أو المشتبه بها بأمان، كما اتخذ جميع التدابير اللازمة لمواصلة تقديم خدمات الإسعاف ونقل الدم لعشرات الآلاف من المرضى في جميع أنحاء لبنان. وقد لعبت المساهمات العاجلة والسخية المقدمة من مؤسسة سيتي الاجتماعية دوراً فاعلاً في حماية موظفينا ومتطوعينا والجمهور أثناء مواجهتنا لهذا التحدي الجديد وغير المسبوق."

وقد التزم كل من "سيتي بنك" ومؤسسة "سيتي" الاجتماعية بتعهدهما العالمي المتمثل في تقديم أكثر من 100 مليون دولار أمريكي حتى تاريخه لدعم جهود الإغاثة المجتمعية والتعافي الاقتصادي المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على النطاق العالمي. ويشمل ذلك منح أكثر من 35 مليون دولار أمريكي على شكل تمويلات جديدة، هذا بالإضافة إلى 65 مليون دولار أمريكي المعلن عنها سابقاً والمقدمة على شكل منح وتبرعات خيرية لتوفير الموارد الإغاثية المتواصلة والدعم المستمر للإنعاش الاقتصادي على المدى الطويل في المجتمعات المتضررة من الوباء العالمي. ومن ضمن هذه المساهمات مبلغاً بقيمة مليوني دولار أمريكي مقدم من موظفي "سيتي بنك" في إطار برنامج مطابقة التبرعات (التبرع بالمثل).

عن "سيتي بنك"، لبنان

يعود تاريخ تواجد "سيتي جروب" في لبنان إلى العام 1950 عندما كانت بيروت تشكّل وجهة رئيسية للبنوك في المنطقة. ويقدم البنك، منذ إعادة تأسيس فرعه المرخص بالكامل في لبنان في عام 1996، مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية الاستثمارية، ومن ضمنها، خدمات التمويل التجاري التقليدية والإقراض ومنتجات التحوط إلى كبرى الشركات والمؤسسات المالية العاملة في لبنان، بالإضافة إلى شركات القطاع العام. ومنذ ذلك الحين، حقق "سيتي بنك إن ايه"، لبنان نمواً وتطوراً متسارعاً ليصبح من الكيانات المحلية النشطة التي تلعب دوراً حاسماً في تقديم الخدمة المجتمعية مع إيلاء اهتمام خاص بدعم التعليم والشمول المالي وبناء القدرات من خلال تقديم العديد من المنح المالية لمؤسسة "إنجاز العرب" ولجنة الإنقاذ الدولية. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الضغط هنا.

عن مؤسسة "سيتي" الاجتماعية

تعمل مؤسسة "سيتي" الاجتماعية على الترويج للتقدم الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية للأشخاص في المجتمعات ذوي الدخل المحدود حول العالم. كما تستثمر المؤسسة في الجهود التي تحقق الاندماج المالي، وتعمل على خلق فرص عمل لجيل الشباب وتستلهم الطرق الابتكارية لبناء مدن فعالة اقتصادياً حول العالم. وتتبع المؤسسة نهجاً يعتمد على دعم الهبات المالية عبر تسخير الخبرة الهائلة التي يتمتع بها موظفو "سيتي" بهدف تحقيق مهمتنا الاجتماعية وزيادة منسوب المساهمة الفكرية ونواحي الابتكار في هذا المضمار.

عن الصليب الأحمر اللبناني

الصليب الأحمر اللبناني هو أكبر منظمة تطوعية في لبنان، تقدم العديد من الخدمات المجانية في لبنان، ومن ضمنها الإسعاف ونقل الدم، بالإضافة إلى التحضير والاستعداد للاستجابة السريعة والعاجلة في حالات الكوارث. في عام 2019، قدم الصليب الأحمر اللبناني خدماتها إلى أكثر من 700.000 شخصاً في أنحاء لبنان دون أي تمييز في العرق أو اللون أو العقيدة.