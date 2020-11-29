living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

29
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الداخلية. يتوقع تساقط أمطار في المناطق الجنوبية مساء مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس متقلب وماطر أحيانا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. المعدل المتوسط لدرجات الحرارة لشهر تشرين الثاني على الساحل : من 20 الى 25 درجة مئوية في الظل.
 
- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم:قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات. الإثنين:غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الساحلية والجبلية وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الداخلية. يتوقع تساقط امطار في المناطق الجنوبية مساء مع رياح ناشطة واحتمال حدوث برق ورعد، كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات.
الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم احيانا بسحب مرتفعة مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وتتساقط امطار متفرقة مع احتمال حدوث برق و رعد و بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة مع استمرار تكون الضباب المحلي على المرتفعات.
 
- درجات الحرارة المتوقعة:على الساحل من 12 الى 21 درجة، على الجبال من 6 16 درجة،
في الداخل من 5 الى 18 درجة.
 
- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.
 
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات.
 
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.
 
- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.
 
- حرارة سطح الماء: 24 درجة.
 
- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق .
 
- ساعة شروق الشمس: 06,22 .
 
- ساعة غروب الشمس: 16,30 .
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout