ما جديد كورونا في زغرتا؟

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اعلنت خلية متابعة ازمة كورونا في قضاء زغرتا، في بيان “عن تسجيل تسع حالات ايجابية خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، موزعة على الشكل التالي:

زغرتا: 1

حرف ارده: 1

مجدليا: 2

الخالدية : 1

الفوار: 1

ايطو: 1

عينطورين: 1

كفرصغاب: 1″.

وشددت الخلية على “المصابين والمخالطين لهم، وجوب التزام الحجر المنزلي، منعا لتفشي الوباء، تحت طائلة المسؤولية”.

وجددت تأكيدها على “تطبيق الإجراءات الوقائية، خصوصا لناحية وضع الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاختلاط، ومنع اي شكل من اشكال التجمعات، حفاظا على السلامة العامة”.