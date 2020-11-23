علي حسن خليل: قدّمنا كلّ التّسهيلات

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بعد إجتماع المكتب السياسي لحركة أمل اليوم الإثنين، أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل إصرار "أمل" بالسير بالتدقيق الجنائي في المصرف المركزي والوزارات والإدارات والمؤسسات كافة، خاصة تلك التي شكلت موازناتها عبئاً أكبر على الخزين"، مشيراً إلى أن "التّدقيق يجب أن يشمل كل ما أثير ولا سيّما المرتبط بإدارة المناقصات".



وخلال المؤتمر الصحفي الذي تلا الإجتماع، لفت خليل إلى أنّ "تشكيل حكومة الإنقاذ والإصلاح لم يعد خياراً لدى اللبنانيين وأصبح الأمر حاجة إلزامية والمطلوب إنجاز هذه الحكومة بأسرع وقت".



وأضاف: "نحن قدّمنا كل التسهيلات من أجل إنجاز تشكيل الحكومة".