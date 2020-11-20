قائد الجيش وقّع مع نظيره الفرنسي مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الجيش اللبناني

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال François LECOINTRE الذي يقوم بزيارة رسمية إلى لبنان، ترافقه السفيرة الفرنسية Anne GRILLO ووفد فرنسي.

وبعد مراسم التشريفات التي أدتها ثلة من العسكريين في حضور عدد من ضباط أجهزة القيادة، وضع إكليل من الزهر على نصب الجندي المجهول داخل وزارة الدفاع الوطني، ثم عقد اجتماع في مكتب قائد الجيش، بحثت في خلاله العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وسبل تعزيزها، وتخلله توقيع مذكرة تفاهم لتطوير قدرات الجيش اللبناني.

وفي غرفة عمليات القيادة استمع قائد الجيش ورئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية إلى إيجاز عن المهمات التي يقوم بها الجيش على مختلف الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تلك التي اضطلع بها إثر إنفجار مرفأ بيروت.