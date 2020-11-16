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"انا اترك الحياة السياسية اذا ثبتت علي اي تهمة فساد"... وهذا ما قاله باسيل عن قطع العلاقة مع حزب الله

16
NOVEMBER
2020
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ابرز ما جاء في حديث رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للحدث:
كلام السفيرة الأميركية عن فك التحالف بين التيار الوطني الحر وحزب الله محاولة فاشلة لدق الاسفين
انا محتاط لاحتمال نشر محاضر اللقاءات وبيني وبين الاميركيين وكلما كنت اتكلم كنت افكر بويكيليكس واي مسار نقوم به كتيار ينطلق من استقلاليتنا
اتمنى الذهاب بموضوع الاتهامات للآخر وكشف كل شيء وانا اترك الحياة السياسية اذا ثبتت علي اي تهمة فساد ودولة كبيرة مثل اميركا التي تمسك بكل حوالة مال في العالم الا تستطيع ان تكشف كل شيء؟ علما اني اول من كشف حساباته للرأي العام اللبناني 
- التاريخ علمنا ان عزل اي طائفة يؤدي الى انفجار وهنا نتحدث عن مكون بكامله وليس فقط حزب الله
الحصار نجح اقتصاديا وماليا فبات الوضع سيئا لكن لم نصل الى الفتنة والانفجار وانا مع مفهوم الدولة ووثيقة التفاهم مع حزب الله لا تتحدث الا عن هذا الامر وعبارة "استراتيجية دفاعية" اول ما وردت فيها
نحن كتيار، وانا كوزير خارجية، لم نوافق على كل تدخلات حزب الله في الخارج... ولماذا مسموح للحريري ان يقول ان سلاح حزب الله مسألة اقليمية تحل في هذا الاطار بينما لا يسمح لنا ذلك؟
نحن لا نريد الا الدولة وهذا ما بدأه العماد عون عام 1988 وايده الناس والتيار ليس في محور الا المحور اللبناني ونحن مع العلاقة الطيبة مع الجميع
بالنسبة لنا الوحدة الوطنية تأتي قبل اي دولة في الخارج وانا مع الدول العربية قبل اي دولة غير عربية لكن هناك امتدادات لبعض الدول في لبنان يجب التعاطي معها بما يحفظ لبنان
بما يعنينا على الارض اللبنانية وعند الجار السوري قمنا بمعركة كلبنانيين عندما لم يقم الجيش باللازم بقرار سياسي كان مقصرا وعندما اتخذ القرار السياسي على عهد العماد عون حررنا الارض وهزم الارهابيون 
لا نؤيد تدخل اي دولة بشؤون اي دولة عربية ولا نؤيد اي تدخل لبناني في الخارج فنحن نعاني من التدخلات الخارجية بشؤوننا وارخص شيء هو العقوبات اذا كان السبب رفض التوطين والمطالبة بعودة النازحين 
اتهامنا بعرقلة الحكومة نغمة قديمة واكرر اننا حتى اللحظة لم نطلب الا المعيار الواحد ولم نطرح اي مطلب او شرط
سبب عدم تأليف الحكومة حتى الان هو الوعود المعطاة للداخل غير المتناسبة مع الوعود المعطاة للخارج وعند جمعهما بهذا الشكل لا يركب "البازل" 
- لا زعيم مسيحي اوحد في لبنان وانا لا اتشبه بأحد وطالما الوكالة الشعبية معي من التيار والناس امارسها والا اذهب الى بيتي
اقول للأميركي بصوت عال: اعطني ما يحفظ امن لبنان واستقراره وقوته وعدم الاعتداء عليه فأذهب "على راس السطح وليس عالسكت" واقول لحزب الله بالمباشر معه ثم اخبر اللبنانيين ان ثمن قطع العلاقة هذا ما يأتي به للبنان
التزام اميركي ودولي بتقوية لبنان واعادة ارضه واعادة النازحين وان يصبح لدينا دولة قادرة بالتوازن العسكري الاستراتيجي ان تواجه فهذا امر اضعه على طاولة التفاوض مع حزب الله والداخل اللبناني... واي برنامج فعلي وليس فقط وعود هو امر يطرح
هل من الصدفة التزامن بين صفقة القرن والحصار الاقتصادي والمالي على لبنان؟ ام هو تقاطع مقصود؟
- عن قول السفيرة الاميركية ان النائب باسيل وعد بفك التحالف مع حزب الله بشروط: محاولة فاشلة لدق اسفين... واذا اردنا فك التحالف نفعل ذلك بإرادتنا ووفق المصلحة اللينانية وليس بارادة خارجية تكون نتيجتها العبث بالسلم الاهلي 
على افتراض اننا نريد فك التحالف، نخبر صاحب العلاقة ونبحث معه قبل ذلك معالجة الموضوع وعندما نيأس من ذلك نقوم بالأمر... اما ما هو معتاد لدى البعض من خيانة وغدر ومس بثوابت وطنية خدمة لأغراض لا نعرفها فهذا غير مقبول عندنا 

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