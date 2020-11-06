أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 تشرين الثاني 2020

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البناء

خفايا

قال مرجع حكومي تعليقاً على فضيحة تخزين الطحين العراقي الوارد لمساعدة لبنان وتصرّف وزير الاقتصاد إنه مصدوم من تجربته مع أكثر من وزير شكّلوا خيبة أمل كبيرة في الحكومة المستقيلة بالاستهتار والتخلّي عن ممارسة المسؤوليّة.

كواليس

قال دبلوماسي أميركي سابق في لبنان إن النظرة الأميركية نحو لبنان ستعود الى معادلة ما قبل 2005 حيث يتم النظر للوضع اللبناني بالتلازم مع النظرة الأميركية للوضع في سورية، سواء من زاوية مستقبل الخريطة السياسية للمنطقة أو من زاوية الاستقرار الحدودي الجنوبي.

الجمهورية

تتخوف جهات من عدم حصول الانتخابات النيابية المقبلة في ظل هذه السلطة التي أجلت الانتخابات الفرعية ورفضت المبكرة خوفاً من خسارتها

يدور كالم جدي في الكواليس السياسية عن خفض بعض السلع الغذائية الى نصف السعر في الايام المقبلة.

أكد قريبون من مسؤول كبير أن قطار تأليف الحكومة أعيد الى السكة وأن الحكومة قد ترى النور خلال أيام.

اللواء

همس

خلافاً، لما يشاع يستمر التواصل بين مسؤول مكلف وعاصمة «مبادرة الانقاذ»، لمتابعة دقائق المساعي الجارية لتأليف الحكومة..

غمز

أبدت جهة معنية استياءها من تصريح لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، تجاه على مَن تقع مسؤولية فضيحة الطحين التالف؟

لغز

يعيش مقربون من «القابضين» على الملف الوزاري، ضيقاً بشح المعلومات، مقللين من تبرّع البعض للشطح بعيداً في رسم الخيارات.