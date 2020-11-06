living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 6 تشرين الثاني 2020

6
NOVEMBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

خفايا

قال مرجع حكومي تعليقاً على فضيحة تخزين الطحين العراقي الوارد لمساعدة لبنان وتصرّف وزير الاقتصاد إنه مصدوم من تجربته مع أكثر من وزير شكّلوا خيبة أمل كبيرة في الحكومة المستقيلة بالاستهتار والتخلّي عن ممارسة المسؤوليّة.

كواليس

قال دبلوماسي أميركي سابق في لبنان إن النظرة الأميركية نحو لبنان ستعود الى معادلة ما قبل 2005 حيث يتم النظر للوضع اللبناني بالتلازم مع النظرة الأميركية للوضع في سورية، سواء من زاوية مستقبل الخريطة السياسية للمنطقة أو من زاوية الاستقرار الحدودي الجنوبي.

 

الجمهورية

تتخوف جهات من عدم حصول الانتخابات النيابية المقبلة في ظل هذه السلطة التي أجلت الانتخابات الفرعية ورفضت المبكرة خوفاً من خسارتها

يدور كالم جدي في الكواليس السياسية عن خفض بعض السلع الغذائية الى نصف السعر في الايام المقبلة.

أكد قريبون من مسؤول كبير أن قطار تأليف الحكومة أعيد الى السكة وأن الحكومة قد ترى النور خلال أيام.

 

اللواء

همس

خلافاً، لما يشاع يستمر التواصل بين مسؤول مكلف وعاصمة «مبادرة الانقاذ»، لمتابعة دقائق المساعي الجارية لتأليف الحكومة..

غمز

أبدت جهة معنية استياءها من تصريح لوزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، تجاه على مَن تقع مسؤولية فضيحة الطحين التالف؟

لغز

يعيش مقربون من «القابضين» على الملف الوزاري، ضيقاً بشح المعلومات، مقللين من تبرّع البعض للشطح بعيداً في رسم الخيارات.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout