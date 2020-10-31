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بالتفاصيل: أخيراً الشتوة الأولى تصل إلى لبنان!

31
OCTOBER
2020
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان تركيا تتأثر بمنخفض جوّي غزير الأمطار وسوف ينحرف نحو لبنان وفلسطين وسيناء وسوريا والأردن (وتكون فعاليته في هذه البلدان بشكل متفاوت) اعتباراً من بعد ظهر اليوم السبت فتتساقط امطار عابرة محلية مع بعض العواصف الرعدية وتشتد يوم الأحد بخاصة في ساعات بعد الظهر والمساء ويُحتمل ان تمتد فترة هذا المنخفض حتى يوم الجمعة المقبل، بحيث تكون الأمطار شاملة الى محلية وغزيرة على السواحل اللبنانية والفلسطينية والسورية.

بعد طول انتظار، تصل الشتوة الأولى نحو المنطقة وسوف تتوزع نسبة الهطولات كدرجة اولى على السواحل والجبال الغربية ولعكار وجوارها والمناطق الجنوبية الحصة الكبرى منها، الأمر الذي يهدد بتشكل السيول وجرف الاتربة والحصى على الطرقات وتشكل الفيضانات على السواحل وارتفاع منسوب المياه (اذا استمرّ تكدّس السحب الركامية كما يبدو حتى الساعة من الأقمار الصناعية)

فعلى الرغم من انتظار الخيرات، يُرجى الانتباه الى هذه الشتوة، فالأرض ما زالت صلبة لن تستوعب كمية الهطولات المتساقطة، ما سيؤدّي الى تشكل السيول في بعض المناطق وارتفاع منسوب المياه على الطرقات الساحلية، هذا وسيؤدي تصادم المنخفض القادم نحو لبنان بالرياح الدافئة الى تشكل العواصف الرعدية فوق الساحل والجبل وفي الداخل خلال الأيام القادمة مع تساقط لحبات البرد.

طقس يوم السبت غائم بسحب مرتفعة تتساقط امطار رعدية خفيفة محلية في الداخل وتنخفض الحرارة ليلاً.

طقس يوم الأحد غائم مع امطار متفرقة وعواصف رعدية، تشتد الأمطار مع بداية الاسبوع وتتحوّل الى طوفانية.

الحرارة على الساحل: 28 درجة تنخفض ليلاً الى 23

في البقاع: 31 درجة نهاراً وتنخفض ليلاً الى 17

على الجبال 1200 متر: 25 نهاراً و 14 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 20 نهاراً و 9 ليلا

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين 10 و 40 كم في الساعة

الضغط الجوّي: 1014hpa

الرطوبة: 65% الى 80%ساحلاً و 65% بقاعاً

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