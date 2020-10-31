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أسرار الصحف ليوم السبت 31 تشرين الأول 2020

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البناء

خفايا

قالت مصادر رافقت مرحلة تولي السفير مصطفى أديب مهمة تشكيل الحكومة وتواكب المرحلة الحالية إن اثنين من المرشحين من الذين كان يجري التداول بأسمائهم لدخول الحكومة بطلب فرنسي لا تزال أسماؤهما قيد التداول.

كواليس

تعتقد مصادر أوروبية أن زيارة وفد روسي رفيع لبيروت تحت عنوان ملف النازحين بمناسبة مؤتمر ينعقد في دمشق لها وظيفة أبعد من المهمة المعلنة مع نوعية الشخصيات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية في الوفد في رسالة لا يمكن تجاهلها مع مفاوضات ترسيم الحدود البحرية وموقع لبنان في ملف الغاز في المتوسط.

 

الجمهورية

أقرت شخصية سياسية في مجلس خاص بأن التنظيم الذي تنتمي اليه سيخسر عدداً من مقاعده في مجلس النواب اذا حصلت الانتخابات الان.

استنفرت جهات دولية لاستقصاء صحة ما تم تداوله في النية الى إسناد وزارة حساسة الى جهة سياسية معينة.

تدخل أحد السفراء العرب لثني مسؤول عن خطوة كاد يقوم بها منعا لتردداتها السلبية المحتملة على مشروع كامل.

 

اللواء

همس

تشكك جهات دبلوماسية أوروبية بمدى جدية دولة كبرى بإعادة النازحين السوريين إلى ديارهم.

غمز

شكلت مراسيم إدخال وزيرين إلى ملاك الجامعة اللبنانية، صدمة كبيرة لمختلف الأوساط، بالنظر إلى الشوائب القانونية التي أحاطت بملفهما، لجهة الوضع خارج الملاك أولاً.

يردد مقربون من وزير معني، أن أول قرار قد تتخذه الحكومة الجديدة، هو إعادة إقفال البلد ما لا يقل عن أسبوعين.

 

نداء الوطن

يتردد أنّ أحد المطروحين لتولي حقيبة بارزة، يوجد بحقه عدد من الدعاوى القضائية على خلفية شراء عقارات بشكل مثير للشبهات.

تحدثت معلومات موثوقة أنّ مسؤولاً فرنسياً زار بيروت لساعات الأسبوع الماضي والتقى الرئيس سعد الحريري ثم غادر عائداً إلى بلاده.

ما زالت قرارات وزير الداخلية وتراجعه عنها تثير البلبلة بين المواطنين وداخل الإدارات، فبعد قرار الاعفاء من رسوم الميكانيك والعودة عنه، يبدو أنه بصدد التراجع أيضاً عن قرار السماح للبلديات بإعطاء رخص بناء.

 

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