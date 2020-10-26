هل يستمر الدولار في الهبوط ويخسر 2000 ليرة مع التأليف؟

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الديار: خلال الاسبوع الماضي هبط الدولار بنسبة 2400 ليرة من سعر 8800 ليرة الى سعر 6400 ليرة اي بفارق 2400 ليرة، وتوقف المراقبون عند هذه النقطة ويقولون انه اذا حصل التأليف بنجاح واطلت الحكومة بوجوه جديدة وخبراء واخصائيين، فان الدولار سيواصل هبوطه، لكن لا احد يستطيع التكهن الى اي مستوى، لكن بكل الاحوال سيصل الى 5000 ليرة، وربما أقل من ذلك، لان عرض بيع الدولار هو اكثر من الطلب عليه، والذين استفادوا في صعود الدولار الى حدود سقف 9000 ليرة حققوا ارباحهم ويريدون التخلص منه وتكوين رأس مال بالليرة اللبنانية وهم فعلوا ذلك وسيفعلون ذلك عند التأليف او قبله.