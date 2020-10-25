الشعارات الجميلة في لبنان .. غالباً ما تصطدم بالواقع المرّ

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مقدمة نشرة الاخبار المسائية - OTV - الاحد 25 تشرين الاول 2020

“الرئيس عون التقى الرئيس الحريري بعد ظهر اليوم: تقدم في ملف تشكيل الحكومة الجديدة”.

هذه التغريدة المقتضبة الصادرة عن الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية، تكفي لاختصار مسار تأليف الحكومة، بعيداً عن أسلوب التسريبات والإشاعات المعتاد، الذي استدعى اليوم صدور بيان عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهوريّة، أكد أن ما يُنشر نقلًا عن مصادر او مقربين وغيرِها من التوصيفات، هي معلومات كاذبة لا اساس لها من الصحة، داعياً وسائل الاعلام للعودة إليه في كل ما يخص مواقف لرئيس الجمهوريّة… هذا مع الاشارة الى ان الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة المكلف لقصر بعبدا اليوم هي الثانية له في أقل من أربع وعشرين ساعة.



وإذا كان مسار التأليف يتطلب ترقب الساعات المقبلة، فالصورة المحلية عامة تختصر بالآتي:

أولاً: ترقب في أوساط التيار الوطني الحر، انطلاقاً من المواقف التي أطلقها جبران باسيل بعد الاستشارات النيابية واللقاء مع سعد الحريري، حيث تحدث عن معايير واحدة موحَّدة، مبدياً كل رغبة في التعاون والايجابية.

ثانياً: إيجابية مفرطة في أوسط تيار المستقبل، بلغت بالنائب نزيه نجم حد القول: اتكلوا على الرئيس الحريري، فالتمويل آت ان شاء الله، علماً أن سعر صرف الدولار ظل على انخفاضه النسبي، وسط توقعات بالمزيد في المستقبل القريب. وفي الموازاة، تسهيل واضح من ثنائي حزب الله-حركة أمل، اضافة الى الحزب الاشتراكي، مردُّه على الارجح إلى اتفاقات سابقة للتكليف، بفعل التواصل المباشر الذي حصل بين الحريري وبينهم.



ثالثاً: امتعاض واضح في اوساط حزب القوات اللبنانية، حيث عاد نوابها ومسؤولوها إلى نغمة انتقاد المحاصصة، وكأن الناس ذاكرتهم ضعيفة الى درجة نسيانهم ان القوات هي بذاتها من وقع اتفاقاً مكتوباً ينص على نيلها حصصاً في التعيينات مثلاً، وانها إبان وجودها في الحكومة كانت تطالب بحصص وتنالها، قبل أن تخرج إلى الاعلام وتبدأ بالمزايدة تحت عناوين الكفاءة والجدارة والشفافية، وما المثل الذي أعطاه الحريري في مقابلته التلفزيونية الاخيرة حول نيل القوات حصة في التشكيلات الديبلوماسية ثم خروجِها للمزايدة في الاعلام الا أحد الأمثلة.



رابعاً: رفع صوت روحي استباقاً لأي نوايا سيئة ازاء الميثاق. فبالمباشر، توجه البطريرك مار بشاره بطرس الراعي الى الحريري في عظة الاحد قائلاً: لا تضع وراء ظهرك المسيحيين، وتذكر ما كان يردده المغفور له والدك بأن البلد لا يمشي من دون المسيحيين. تطلع يا دولة الرئيس، مع فخامة رئيس الجمهورية بعين واحدة، قال رأس الكنيسة المارونية، داعياً إلى الاستراع في تشكيل الحكومة، ومردفاً: لست أعني بالعجلة التشكيل كيفما تيسر، وعلى قاعدة: من مشى مشى، ومن لم يمش يبقى خارجا. فلبنان ذو نظام ديموقراطي يتفاهم فيه الجميع من أجل الخير العام.



خامساً: غياب تام للحراك او الانتفاضة او الثورة على الارض، في مقابل حضور وازن للاتهامات والشتائم المتبادلة المتبادلة على مواقع التواصل، بعدما ضاع عام كامل من عمر الوطن وحياة الناس، وانهار الوضعان الاقتصادي والمالي، لنعود إلى ما كنا عليه عشية السابع عشر من تشرين الاول 2019، مع فارق خارجي يتمثل بالمبادرة الفرنسية وبدء مفاوضات الترسيم، الى جانب دنو موعد الانتخابات الرئاسية الاميركية.



فإذا كانت ثمة خلاصة لما جرى في لبنان منذ سنة، فهي ان الشعارات الجميلة في لبنان، غالباً ما تصطدم بالواقع المرّ، الذي يختصره مجتمع مركب، ونظام معقد، ومنظومة سياسية حليفُها الاكبر خلال عام كان التعميم، ومنطق كلن يعني كلن.