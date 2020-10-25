قوى الامن: منع المرور على المسلك الغربي للأوزاعي غدا بسبب أشغال

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ الآتي:

"ستقوم الشركة المتعهدة مشروع ترميم الصرف الصحي في منطقة الأوزاعي بأعمال حفر وتمديد على المسلك الغربي من شارع الأوزاعي الرئيسي (المتجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك اعتبارا من الساعة 7,00 صباحا ولغاية الساعة 18,00 من تاريخ 26-10-2020 ولغاية 2-11-2020.

ستؤدي هذه الأشغال، الى منع المرور على المسلك المذكور، وتحويل السير الى المسلك الآخر من الطريق.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".