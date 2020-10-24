اعتداء على رئيس مركز الدفاع المدني أثناء إخماده حريق في هذه البلدة

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تعرض رئيس مركز الدفاع المدني في بلدة المطلة، غسان أبو ضاهر، لإعتداء بالضرب على أيدي شابين، أثناء إخماده حريقا شب في أحراج بلدة عانوت منذ بعض الوقت.

وأكد ابو ضاهر أن "الشابين اعترضا عدة مرات عمله وأطلقا الشتائم في حقه على خلفية أنهما يعرفان إخماد الحريق جيدا وان ابو ضاهر لا يعرف، فحصل تلاسن، تطور الى اعتداء بالضرب.

وعلى الأثر، أبلغ أبو ضاهر القوى الامنية بالامر، وتقدم بشكوى لدى مخفر شحيم، كما قرر رفع دعوى في حق الفاعلين.

وابدى أسفا لهذا العمل، مشيرا الى أنه كان في عطلة، و"لكن واجبه دفعه بالتحرك لاخماد النار في عانوت"، مشددا على أنه سيتابع الموضوع قضائيا.