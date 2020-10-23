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طرابلسي : لسنا مفلسين ولكننا بحاجة لحسن ادارة المعركة للخروج من الوضع الضاغط

23
OCTOBER
2020
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أطلّ النائب ادكار طرابلسي عبر "OTV" مساء اليوم الجمعة في مقابلة أشار خلالها إلى أن قانون الدولار الطالبي لم يشمل من تخرج السنّة وحدّد من تخرج عام 2019 وما قبلها لأن حاكم مصرف لبنان تذرع بعدم توفر الاموال اللازمة , و ما يجب أن يحصل هو استرجاع الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج وأي اصلاح يجب أن يبدأ بهذه الخطوة.

و أضاف : ادعو المواطنين إلى تقديم شكوى خطية لدى حاكم مصرف لبنان ثم القضاء المختص بحق كل مصرف لا يلتزم بقانون الدولار الطالبي و هناك اسرار عميقة ومجهولة في هذه الدولة تمنع اقرار القوانين المفيدة للمواطن
وكشف : العمل ليس فقط لتعديل القانون الطالبي بل لاسترجاع الأموال كي نعاود النهوض باقتصادنا من جديد و هناك وعود كبيرة بستة اشهر عجائبية ولا نريد سماع كلام فقط بل نريد أن نلمس أفعالاً حقيقية وتطبيق الخطط التي تم عرقلتها سابقاً ونحن كتكتل قدّمنا العديد من الاقتراحات المالية والإصلاحية التي يجب السير بها . و أضاف : قانون الدولار الطالبي صدر لالزام المصارف بتطبيق التعميم الصادر عن مصرف لبنان وهو تأكيد للمؤكد ولم نستطع الضغط باتجاه شمل الطلّاب الذين تخرّجوا هذا العام لأن هذه الخطوة الاضافية كادت أن تطيّر القانون كلّه
و قال : عندما تضاهي الجامعة الخاصة في لبنان الجامعات الأميركية والاوروبية من ناحية الأقساط والمعيشة ستستقطب حينها طلّاب أجانب وتحدّ من سفر الطلّاب اللبنانيين إلى الخارج و لا خوف على الجامعات الخاصة في لبنان لكننا نأمل أن تكون صناعة التربية في لبنان مصدر خير ومصدراً لدخول الدولار الطازج إلى لبنان من خلال استقطاب الطلّاب الأجانب

و أكد أن مبادرة وزارة العمل بالتعاون مع الاسكوا من خلال coursera تسمح ل 25 الف لبناني بتعلّم اختصاصات جديدة وتحسين وضعهم الوظيفي و شجّع اللبنانيين على التسجيل
و أشار أن اليوم يتبيّن أن كل ما قاله وطرحه النائب كنعان في لجنة المال كان محقاً به حين اتهمه البعض ووضعه في خانة حزب المصارف

و ختم : الخطة السياسية والاقتصادية للحريري أوصلتنا إلى الانهيار لكننا لسنا بوارد المحاكمة السياسية ونريد منه تغيير ادارته للأزمة

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