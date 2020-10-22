living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام للـOTV: موقف التيار واضحريد حكومة  إصلاح من إختصاصيين مدعومة بسياسيين من رأسها الى أسفلها

22
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

رأى النائب أسعد درغام في حديث لتلفزيون OTV "أن موقف التيار الوطني الحر واضح من تشكيل الحكومة فنحن نريد حكومة  إصلاح من إختصاصيين مدعومة بسياسيين لأن بعض الوزارات تتطلب وجود سياسيين، وإذا كان الحريري يطرح حكومة إختصاصيين فعليها أن تكون كذلك من رأسها الى أسفلها
ــ لن نطالب بأي وزارة، ما يهمنا في هذه المرحلة إنقاذ البلد وإعادة إعمار ما تهدم، نحن سنتمنى التعاطي بمعايير موحدة مع مختلف الكتل، ولن نقبل التعامل معنا بكيدية وفي حال تم التعاطي مع أكبر تكتل نيابي بكيدية عندها لن يكون هناك حكومة.

ــ المشاركة هي بهدف الانقاذ وليس بالضرورة المشاركة في الحكومة، المطلوب من الحريري إن كان يريد تشكيل حكومة التحاور مع الجميع.

ـــ نحن غير متمسكين بأي وزارة، نحن مع المداورة وهذا الكلام سابق لأوانه، سنتكلم غدا بالمبادئ العامة.

ــ التجاذبات والنكايات السياسية لا تنقذ البلد والمطلوب خطة عمل ومقاربة مختلفة عن السابق.

ــ لو تم الاستماع الى ما قاله جبران باسيل في 13 تشرين 2019 لما وصلنا الى ما نحن عليه اليوم.

ــالمطلوب تغيير عدة العمل، أين الأموال التي أهدرت أين التبرعات والقروض؟

الرئيس الحريري وعد باجراء الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة، كيف سيقوم بهذا الأمر؟



ـــ إذا كان المطلوب كسر جبران باسيل فهو إنتصر قبل أن ينكسر. إعادة إنتاج نفس التركيبة قبل التسعينات دليل على هذا الأمر، موقفنا واضح وقد أكدنا مرارا وخلال تكليف مصطفى أديب أن ما يهمنا الانتاجية وانقاذ البلد ولم نضع أي شرط ولا أي مطلب.

ـــ لا وجود لخلاف داخل التيار، وانما نقاش جدي حول الكثير من الملفات، كان موقفي عدم تسمية الحريري وإنما انتظار التأليف لنحسم اذا سنعطي الثقة للحكومة .

ـــ رئيس الجمهورية عندما وصل الى الحكم تصرف على أنه بي الكل، لا يمكن لأحد أن ينكر أن الحريري هو المكون السني الأساسي في البلد ولكنه لم يتصرف على أساس الانفتاح على الجميع، ليس المفروض اقصاء المكونات الأساسية وتذكير المسيحيين بحقبة التسعينات.

ــ يجب إحترام الكتل النيابية، وتطبيق الميثاقية ووحدة المعايير، الحريري يتحاور مع مختلف الكتل: الثنائي الشيعي والحزب الاشتراكي، وحتى القومي وفرنجية ويجب التشاور مع جميع الأفرقاء.

ما رأيناه في التكليف لا يطمئن ولا يوحي أنننا ذاهبون باتجاه شراكة حقيقة، بالرغم من أن في واقع البلد الحالي في ظل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية تتطلب تعاون الجميع.

ــ موقف التيار واضح نريد حكومة إصلاح من إختصاصيين من رأسها الى أسفلها.

ـــ اليوم انتصرت المنظومة التي حكمت البلد على مدار 30 عاما، والتي أوصلت البلد الى الانهيار، وإختفى الثوار الجدد من الساحات، ولم يبق من يطالب بالاصلاح، اليوم عاد التيار الى جذوره كما كنا وحيدين يوم 13 تشرين و7 آب، وهذا لا يزعجنا لأن الحق دائما وحده .

ـــ شاركنا في الحكم ولكن لم نكن أبدا ضمن هذه المنظومة التي حكمت وأوصلت لبنان الى هذه الحالة.

ـــ لا مشكلة شخصية بين الرئيس الحريري ورئيس التكتل جبران باسيل على الاطلاق على صعيد العمل السياسي لنا تجربة معه في الحكم، ولم تكن التجربة مشجعة على الاطلاق، نتمنى أن يتغير الآداء ـــ اليوم سنعيد قراءتنا ونظرتنا للأمور لن يكون تعاملنا مع الأطراف إن كانوا حلفاء أو خصوم كما كان في السابق.

ــ لم نحتج الى خصم لافشال الاصلاحات التي كنا نسعى لها لأن حلفاءنا تكفلوا بذلك .

ـــ عن أي إصلاح نتحدث؟ التحقيق الجنائي أفرغ من مضمونه حاكم مصرف لبنان ممنوع المس به، الاصلاح يحتاج للدخول الى الصناديق والمؤسسات وهذه محميات للأسف.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout