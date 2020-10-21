لافروف يرجئ زيارته إلى لبنان

فيما توافرت لـ«الجمهورية» معلومات من مصادر عدة تفيد انّ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أرجأ زيارته للبنان المقرّرة نهاية الشهر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان مساء امس، أنّ الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف استقبل امس الممثل الخاص للحريري السيد جورج شعبان، «وتناول البحث قضايا الساعة في لبنان، في ضوء مستجدات الأزمة الداخلية في المجالات السياسية والاقتصادية- الاجتماعية. وقد شدّد الجانب الروسي على التزام موسكو وتأكيدها على سيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه. كما شدّد خصوصاً على ضرورة الإسراع بتأليف حكومة قادرة، بما يشكّل المنطلق المهم لحلّ القضايا الماثلة أمام المجتمع اللبناني والضمانة للتطور اللاحق في لبنان».