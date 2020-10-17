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أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، في بيان اليوم، "تأجيل امتحانات الكولوكيوم الخطية والشفهية والعملية، التي كانت مقررة يوم الإثنين في 19/10/2020 إلى الإثنين الواقع فيه 2/11/2020، وذلك بسبب الإقفال الذي شمل مناطق عدة من لبنان من ضمنها مجمعات الجامعة اللبنانية حيث ستجرى الامتحانات.

ودعا المجذوب الطلاب، في الداخل والخارج، إلى "تفهم هذا الأمر"، وأكد أن "الوزارة سوف تنشر برنامج امتحانات الكولوكيوم المفصل بالتواريخ والمواعيد الجديدة مطلع الأسبوع المقبل، مع كل التدابير المطلوبة للحفاظ على سلامة الطلاب والهيئة التعليمية والأكاديمية المشرفة على الكولوكيوم".