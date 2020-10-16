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خبر سارّ من اسبانيا للبنان

16
OCTOBER
2020
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أبدت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرنتشا غونزاليز لايا استعداد بلادها لمساعدة لبنان في ظل الظروف الحالية الصعبة. وأطلعت رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب على قرار إسبانيا بناء مدرسة رسمية في لبنان قادرة على استيعاب 500 طالب في منطقة الكرنتينا، ستتولى الحكومة الإسبانية تجهيزها بوسائل التكنولوجيا الحديثة والتمديدات اللازمة.

 

وكان دياب قد استقبل غونزاليز لايا، يرافقها سفير إسبانيا في لبنان خوسي ماريا فيري، ومدير الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية مجدي استبان مارتينز سوليمان، المديرة العامة للمغرب ومنطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأدنى في وزارة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون ايفا مارتينز، المديرة العامة للاتصالات الدبلوماسية العامة والشبكات مونيكا برادو رودريغز، المستشار في سفارة اسبانيا فيكتورهوغو بورتيو أنجولو، المستشار التقني في مكتب الوزيرة بابلو مورينو سانشو، والاخصائي التقني لشؤون الاتصالات اغناسيو غوميز كامبانو، في حضور الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال الدفاع زينة عكر والشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، ومستشار رئيس الحكومة للشؤون الدبلوماسية السفير جبران صوفان.


ولفتت غونزاليز لايا إلى أن بلادها قدمت للبنان مساعدات إنسانية طارئة عبر بعض المنظمات غير الحكومية العاملة في لبنان. كما أبلغت الرئيس دياب بأن رئيس وزراء إسبانيا تيرو سانشيز سيزور لبنان في 5 تشرين الثاني المقبل.

 

من جهته، شكر دياب الوزيرة الإسبانية على زيارتها وعلى المساعدات التي قدمتها إسبانيا إلى لبنان، مشيدا بالعلاقات المميزة التي تربط بين البلدين.

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