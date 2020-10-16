عناوين الصحف ليوم الجمعة 16 تشرين الأول 2020

الأخبار: ازدهار الأمن الذاتي!
الحريري لن يتراجع
نتنياهو: لا سلام مع لبنان طالما حزب الله مسيطر
الديار: «عض اصابع» بين «ميرنا الشالوحي» «وبيت الوسط»: محركات التشكيل معطلة
«استياء» فرنسي من بعبدا.. واسرائيل تكشف عن «ثمن»مساعدة لبنان اقتصاديا
واشنطن تواصل الضغط على «التيارالوطني»: المطلوب «طلاق» مع حزب الله
نداء الوطن: ابراهيم في واشنطن: رسالة سورية وأخرى حدودية
باسيل يريد العودة من "الطاقة"!
اللواء: نكسة ما بين الخميسين: مَن يؤلف حكومة المبادرة؟
الحريري يتشاور مع بري ولن يتصل بباسيل.. وأزمة سيولة بالليرة بعد الدولار
البناء: جمود سياسيّ بعد تأجيل الاستشارات… وإعادة حسابات عند الجميع لاحتواء الصدمة
مساعٍ فرنسيّة للوساطة بين عون والحريري لإعادة المسار الحكوميّ إلى السكة / ترميم العلاقة بين المستقبل والتيار الوطنيّ الحر يعقد التفاهمات بانتظار الخميس
الجمهورية: الجريري إلتقط الرسالة ولن يعتذر
النهار: مخاطر نسيان الازمة
the daily star: Delaying PM talks aim to block Hariri designation
? l'oreint le jour: Comment sortir du système politique verrouillé