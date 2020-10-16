living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
CORONA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الجمعة 16 تشرين الأول 2020

16
OCTOBER
2020
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قالت قيادات بارزة في حزب كبير إن الخلاف مع تيار حليف لن يفسد في الودّ قضية، فهو رغم اتصاله بقضايا استراتيجية ليس خلافاً استراتيجياً وأن ما بين الفريقين من تفاهمات سينجح بربط النزاع حول قضايا الخلاف وإدارتها تحت سقف ضبط مواقف المتحدثين من الفريقين بلغة التحالف القائم على ثوابت يصعب تجاهلها.


كواليس

قالت مصادر أوروبية إنها تلحظ تبدلاً في التعامل الأميركي مع الملف اللبناني لجهة التخلي عن الخطاب التقليدي «لا حلول مع بقاء سلاح حزب الله»، رغم بقاء الموقف التنديديّ بالسلاح والعدائي للحزب، لكن هذا التبدّل يمنح الضوء الأخضر للسير بمشاريع تسويات وحلول في لبنان كانت خطاً أحمر أميركياً قبل مدة قريبة.

 

 

 

اللواء: أسرار

همس
اشاد دبلوماسي شرقي في دولة كبرى بالغطاء الذي وفره حزب بارز للمفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود، والانعكاسات المرتقبة لها.


غمز

يلتزم نائب من تكتل مستجد الصمت ازاء حركة المشاورات الجارية... بانتظار مفاجأة ما.


لغز
هل ترفع الاجهزة المعنية الى وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال تقارير حول الوضع داخل شوارع واحياء العاصمة، لجهة كثافة الدراجات النارية، والسيارات والشاحنات التي لا تتوقف ليل نهار؟!

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

عُلم أنّ "حزب الله" لم يتلق حتى أمس النسخة الانكليزية من إعلان "اتفاق الاطار" الذي أعلنه الرئيس بري.

 

يراقب مسؤولون سياسيون جولة الموفد الأميركي ديفيد شينكر لاستخلاص القراءة الأميركية إزاء التطورات اللبنانية والموقف المتصل بالعلاقة ببعض الشخصيات المحتمل إدراجها على قائمة العقوبات.

 

نفت مصادر معنية أن يكون "الاشتراكي" حصل على وعد بأن يكون تمثيله بحقيبتين وازنتين في الحكومة مقابل تكليف الحريري.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2020. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout