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مؤسسة مخزومي هي المؤسسة الأولى في لبنان التي تحصّل على شهادة الاعتماد - المستوى البلاتيني

15
OCTOBER
2020
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بيان صادر عن مؤسسة مخزومي
 
حصّلت مؤسسة مخزومي شهادة الاعتماد - المستوى البلاتيني، من مبادرة المنظمات غير الحكومية في الجامعة الأميركية في بيروت AUB NGOi، وبذلك تكون المؤسسة الأولى في لبنان التي تحصّل هذه الشهادة بعد إجراء تقييم كامل لأقسام المؤسسة كافة، حيث تم استيفاء المتطلبات بنجاح.
 
وتسلّمت رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي الدرع والشهادة من المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور شادي صالح، خلال احتفالية مختصرة في الجامعة الأميركية في بيروت، حضرها من جانب مؤسسة مخزومي المدير العام السيد سامر الصفح، مستشار الرئيسة السيد نبيه نعماني، منسقة برنامج الاعتماد السيدة دانيا حاج علي وإداريين، بالإضافة إلى مديرة مبادرة المنظمات غير الحكومية في الجامعة الأميركية في بيروت السيدة نور الأرناؤوط وإداريين من AUB NGOi.
 
صالح: اعتمادات ترفع مستوى الخدمات
 
ونوّه المدير المؤسس لمعهد الصحة العالمية في الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور شادي صالح  بالإنجاز الذي حققته مؤسسة مخزومي، مشدداً على أهمية اعتمادات كهذه، والتي من شأنها أن تجعل المؤسسات ترفع من مستوى خدماتها، وتحفظ مكانتها في البلد، وتفتح الآفاق لمستقبلٍ متقدّم. وشدّد صالح على أهمية الشراكة بين مبادرة المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية الخاصة.
 
 
مخزومي: الإنجاز تحقق بفضل العمل الجماعي
 
بدورها، شكّرت رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مبادرة المنظمات غير الحكومية في الجامعة الأميركية في بيروت AUB NGOi على عملهم وجهودهم وعلى تكريم المؤسسة، مؤكدةً بأن هذا الإنجاز تحقق بفضل العمل الجماعي، والتزام كافة إداريي وموظفي مؤسسة مخزومي بأعلى المعايير المهنية. وختمت مخزومي كلامها واعدةً بأن تحافظ المؤسسة على نهجها بتقديم أفضل مستوى من الخدمات وتطويرها دائماً في خدمة أهالي بيروت ولبنان.
 
 
 
يُذكر أن هذه الشهادة ليست الأولى لمؤسسة مخزومي، إذ أنها حازت سابقاً على شهادات تنويه متعددة من منظمات وشركات تقييم محلية ودولية، أبرزها درع المسؤولية المجتمعية، جائزة التميز للمبادرات الاقتصادية والاجتماعية، وغيرها من الشهادات التي يزخر تاريخ مؤسسة مخزومي بها.
 
 
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