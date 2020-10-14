المكتب الاعلامي لبكركي: شينكر اكد اهتمامه بطرح الحياد وان المهم تشكيل حكومة فاعلة وشفافة بغض النظر عن اسم رئيسها

A + A -

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مساء اليوم، في الصرح البطريركي ببكركي، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط دافيد شينكر، ترافقه السفيرة الاميركية دوروسي شيا. وتم عرض الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية.

وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لبكركي، أنه "خلال اللقاء، أعرب شينكر عن اهتمام خاص بطرح البطريرك الراعي حول حياد لبنان الناشط، واستمع من غبطته الى عرض مفصل حوله. كما تطرق البحث الى مسألة المحادثات حول ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل التي استهلت اليوم، كما إلى موضوع الحكومة الجديدة، حيث اكد شنكر ان ما يهم الولايات المتحدة هو تشكيل حكومة فاعلة شفافة تقدم الخدمات الاساسية إلى الشعب اللبناني بغض النظر عن اسم رئيسها. واكد شنكر استمرار الدعم الاميركي للبنان ووقوف الولايات المتحدة الى جانب الشعب اللبناني في حاجاته الملحة".