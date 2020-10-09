إصابات جديدة بكورونا على متن رحلات وصلت إلى بيروت

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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، "استكمال فحوص PCR لرحلات وصلت إلى بيروت وأجريت في المطار بتاريخ 6/10/2020 إضافة إلى الدفعة الأولى من فحوص لرحلات وصلت في 7/10/2020؛ وأظهرت النتائج وجود ثلاث عشرة (13) حالة إيجابية".

وجاءت نتائج 6/10/2020 كالتالي:

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالة واحدة إيجابية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (حالة واحدة إيجابية)

وجاءت نتائج 7/10/2020 كالتالي:

" رحلة اسطنبول : شركة Pegasus رقم 756 (جميعها سلبية)

" رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (جميعها سلبية)

" رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)

" رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)

" رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)

" رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (سبع حالات إيجابية)

" رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (جميعها سلبية)

" رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (حالتان إيجابيتان)

" رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)

" رحلة بروكسيل : شركة MEA رقم 216 (جميعها سلبية)".