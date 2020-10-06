"روان" غادرت منزل ذويها ولم تعُد.. وقوى الأمن تعمم صورتها

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة روان علي السيد (مواليد عام 2002، لبنانية)،التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة المروانية الطريق العام بتاريخ 30/09/2020، ولم تعد حتى تاريخه.

لذلك يرجى من المواطنين الكرام الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومة عنها أو عن مكان وجودها، الاتصال بمخفر زفتا في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 505012-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات".