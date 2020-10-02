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كركي يعلن إضافة مختبرات جديدة لإجراء فحص كورونا في الضمان

2
OCTOBER
2020
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استنادا الى قرار وزارة الصحة العامة رقم 1288/1 تاريخ 23/9/2020 المتعلق بإضافة مختبرات طبية لإجراء فحص COVID-19.


أصدر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي محمد كركي المذكرة الإعلامية رقم 647 تاريخ 2 تشرين الاول 2020 قضى بموجبها إضافة 5 مختبرات جديدة ليصبح إجمالي عدد المختبرات المقبولة حتى تاريخه 67 مختبراً.


والمختبرات الجديدة التي أضيفت هي التالية:

- مختبر مركز الشرق الأوسط الصحي ش.م.ل – بصاليم.
- مختبر العناية الطبية – بعلبك .
- مختبرات سان ميشال للتحاليل الطبية – النقاش.
- مختبرات العناية الطبية – اللبوة.
- مركز النقاء الطبي.


وفي هذا السياق، ذكّر كركي جميع المستشفيات والمختبرات المتعاقدة مع الصندوق لجهة التشخيص المخبري لفيروس الكورونا ( COVID – 19) وجوب التقيد بالآلية التي حدّدتها المذكرة الإعلامية الأساس رقم 632 تاريخ 11 آذار 2020.


وقال: "لاسيّما التعرفة المحدّدة بســــعر 000 150 ل.ل. كحد أقصى، وبالضوابط والشروط اللازمة لإجراء هذا الفحص بالإضافة إلى الدقّة قبل إصدار النتائج سواء كانت سلبية أم إيجابية."

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