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دياب ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة كورونا... وهذا ما تقرّر

28
SEPTEMBER
2020
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ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في السراي الحكومي، اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة ملف وباء كورونا، بحضور الوزراء: زينة عكر، ميشال نجار، رمزي المشرفية، حمد حسن، شربل وهبة، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، مدير مكتب وزير الداخلية العميد محمد الشيخ، والمستشارين خضر طالب وبترا خوري. وجرى عرض للتدابير والإجراءات اللازمة، التي من شأنها أن تحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

 

وقررت اللجنة اعتماد معيار عدد الإصابات في المناطق اللبنانية نسبة لعدد السكان للتعامل مع انتشار وباء كورونا، بحيث يصار إلى إجراء التصنيف الوبائي وفقا لمعايير محددة في الجدول المرفق أدناه، والمستند إلى إحصاءات يومية لتحديد القرى والبلدات والأحياء الواجب إقفالها وعزلها وذلك لمدة 14 يوما، ثم الإعلان عن تلك المناطق وفقا للمنصة الإلكترونية التي ستطلقها وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارتي الصحة العامة والداخلية والبلديات، والتي ستتولى إصدار القرارات المناسبة لوضع ما تقدم موضع التنفيذ العملي. وتعطى المناطق التي ستخضع لقرار الإقفال والعزل مهلة يومين لتأمين حاجات قاطنيها.

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