الرئيس عون امام السفير الفرنسي: متمسك بالمبادرة الفرنسية وآسف لعدم تمكن الرئيس المكلف من تشكيل الحكومة وفق مندرجاتها خصوصًا لجهة الاصلاحات

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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تمسكه بمبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ما خصّ الازمة اللبنانية، منوهاً بالاهتمام الذي يبديه الرئيس الفرنسي حيال لبنان واللبنانيين.

كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء عمله الديبلوماسي في لبنان والذي استمر ثلاث سنوات. وقد شكر الرئيس عون السفير فوشيه على الجهود التي بذلها خلال وجوده لتعزيز العلاقات اللبنانية-الفرنسية في المجالات كافة متمنياً له التوفيق في مهمته الديبلوماسية الجديدة. وتقديراً لذلك، منح الرئيس عون السفير فوشيه وسام الارز الوطني من رتبة ضابط اكبر.

وخلال اللقاء مع السفير الفرنسي أكد الرئيس عون تمسكه بالمبادرة التي اطلقها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في ما خصّ الازمة اللبنانية، منوهاً خصوصاً بالاهتمام الذي يبديه حيال لبنان واللبنانيين. وأسف الرئيس عون لعدم تمكن الرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب من تشكيل الحكومة الجديدة وفق مندرجات مبادرة الرئيس الفرنسي خصوصاً لجهة الاصلاحات التي يفترض ان تتحقق سواء تلك التي تحتاج الى قوانين يقرها مجلس النواب، او تلك التي سوف تصدر عن الحكومة بعيد تشكيلها ونيلها الثقة.