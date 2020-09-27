إصابة الوزير باسيل بكورونا... وهذه حالته الصحية

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‏أصدر المكتب الإعلامي لرئيس التيار الوطني الحر البيان التالي:

‏اكتشف النائب جبران باسيل البارحة مساءً انه مصاب بفيروس الكورونا، و قد استكمل كل الفحوصات اللازمة بعد منتصف ليل امس ليتبيّن أن حجم الإصابة لا يزال منخفضًا. لقد أراد النائب باسيل إصدار هذا البيان لابلاغ كل من خالطهم مؤخراً ،إذ لا يمكن الاتصال بهم افرادياً، وللاعتذار منهم ايضاً لعدم معرفته بالامر قبل ذلك.

إن النائب باسيل سيحجر نفسه طبعاً لحين يتغلّب على الفيروس بإذن الله، وسيتابع عمله كالمعتاد من خلال الوسائل التقنية الكثيرة المتوفّرة.

يشكر النائب باسيل مسبقاً كل من يرغب الاطمئنان عليه‏ وهو لا يريد ان يزعج أحداً، ويؤكد أنه ‏بحالة صحية جيدة وسيلتقي الكثيرين الكترونياً. ‏

ويتمنى على كل اللبنانيين الالتزام بوسائل الحماية ‏والعلاج من الكورونا وأخذ الأمر على محمل الجدّ، ‏لما لهذا الفيروس من قدرة فتّاكة ‏على ضرب المجتمع وشلّه.