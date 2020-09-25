ماذا جاء في تقرير مستشفى الحريري؟

A+
A-
بيَّن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري الجامعي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا، بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى، وفيه:
- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 753 فحصاً
- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 82
- عدد الحالات المشتبه في اصابتها بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 22
- عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال الـ24 ساعة المنصرمة: 10
- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 465 حالة شفاء
- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة الى وحدة العزل بعد تحسن حالتها: 2
- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 25
- حالات وفاة: 0.