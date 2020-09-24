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لبنان في عيون السعودية: "ساقط عسكرياً"!

24
SEPTEMBER
2020
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- خلاصة سعودية حاسمة: الشعب اللبناني لن ينعم بالاستقرار والرخاء إلا بتجريد الحزب من السلاح"

نداء الوطن: بالأمس جاء كلام العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليشخّص بلا مداراة ولا مواربة بيت الداء والدواء في الحالة المرضية اللبنانية: "هيمنة ح ز ب الله على اتخاذ القرار في لبنان وتدميره مؤسسات الدولة الدستورية وتسببه نتيجة هيمنته هذه بانفجار المرفأ"، لينتهي إلى التشديد على خلاصة سعودية حاسمة: "الشعب اللبناني الشقيق لن ينعم بالاستقرار والرخاء إلا بتجريد ح ز ب الله من السلاح".

 

موقف حدّد من خلاله الملك سلمان "السقف السعودي" لعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية بين العرب ولبنان وهو "نزع سلاح ح زب الله وكل الباقي تفاصيل"، حسبما لاحظت مصادر مواكبة، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ "كل سياسات الترقيع لم تعد قادرة على إخفاء معالم الجرح العميق الذي خلفته طعنات "ح ز ب الله" في جسم العلاقات السعودية – اللبنانية من خلال إمعان الحزب بتنفيذ أجندة إيران العسكرية الساعية إلى تمزيق المنطقة العربية".

 

وشددت المصادر على أنّ كلام العاهل السعودي أتى "بالمختصر المفيد" ليؤكد أمام العالم، ومن على أعلى منبر أممي، أنّ لبنان في عيون الرياض هو دولة "ساقطة عسكرياً" بيد "ح ز ب الله التابع لإيران" ولا خلاص لهذه الدولة إلا بالتحرر من قبضة الحزب وسلاحه.

نداء الوطن
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