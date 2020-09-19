الجيش: تمارين تدريبية في عدد من المناطق

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أصدرت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش بتاريخي 20 و26/9/2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب مزرعة حنوش- حامات تتخللها رمايات بالذخيرة الحية واستخدام متفجرات".

كما أصدرت بيانا ثالثا جاء فيه: "ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 21- 22- 23 و24/9/2020 ما بين الساعة 7.00 والساعة 19.00، بإجراء تمارين تدريبية في منطقة سقي أبو علي، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

ولفتت في بيان ثالث إلى أن وحدة من الجيش بدأت في 22/7/2020 تمارين تدريبية تستمر لغاية 30/9/2020 ما بين الساعة 6.00 والساعة 18.00 من كل يوم، في مناطق بشري، جرد الضنية والقرنة السوداء- الشمال، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية والخلبية.