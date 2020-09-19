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موظّفو وعمّال أي بي تي ينظّفون شاطئ عمشيت في "يوم النظافة العالمي"

19
SEPTEMBER
2020
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 بمناسبة "يوم النظافة العالمي" وإلتزاماً منهم بتحقيق أهداف الشركة في المسؤولية الإجتماعية، نظّم موظّفو وعمّال أي بي تي، للسنة الرابعة على التوالي، وبالتعاون مع بلدية عمشيت،شركة M&R Cleaning Services، شركة مياه تنورين، قهوة Latte Art، ومتاجر Bon Appetit للتسوق السريع، جمعية الطاقات الشبابية للتنمية YED (Youth Energy for Development)، جمعية سعادة السماء، جماعة التنشئة المسيحية، وكشّافة ليسيه عمشيت، حملة لتنظيف شاطئ بولفارعمشيت تحت عنوان #بيئتك_مسؤوليتك، وذلك يوم السبت19 أيلول 2020، بحضور رئيس جمعية سعادة السماء الأب مجدي علّاوي، ورئيس جمعية YED السيد هاني عماد، ونائب رئيس مجلس الإدارة في أي بي تي الدكتور طوني ميشال عيسى.

لاقى هذا النشاط البيئي إقبالاً كبيراً حيث شارك فيه مدراء وموظّفون وعمّال من شركة أي بي تي مع أصدقائهم وعائلاتهم بالإضافة إلى المنظّمات والجمعيات والمؤسسات المحلّية المذكورة أعلاه، وذلك ضمن الإلتزام بأعلى التدابير الوقائية للصحة والسلامة العامّة.

*إشارة إلى أنّ رقعة التنظيف هذا العام قد شملت مساحة واسعة تمتدّ على طول البولفار البحري أي بما يوازي مسافة لا تقلّ عنالكيلومتر الواحد. كما ومن الجدير ذكره أنّ النشاط لم يقتصرعلى عملية جمع النفايات وحسب، بل على الفرز الآني أيضاً،وأخيراً على عملية التدوير التي تتولّاها M&R.

... بطريقة فعّالة، تمّ توزيع المتطوّعين إلى ثلاث فرق ومواقع مختلفة لضمان تغطية أكبر مساحة ممكنة. كما وقسّمت مهامهم إلى أربعة: منهم من يجمع النفايات البلاستيكية، ومنهم من يجمع الزجاج، وقسم يجمع الكرتون، وآخر يجمع النفايات الأخرى بما فيها العضوية.

وقد تمّت معالجة النفايات بالشكل التالي:

بعد فرز البلاستيك، والزجاج، والكرتون والورق، تمّ جمع الأكياس من الفئة نفسها ووضعها في حاويات معيّنة، وصل عددها لل20، ليتمّ نقله في شاحنة مخصّصة إلى معمل M&R في غرفين حيث تمّ التدقيق في عملية الفرز وإعادة تدويرها.

أمّا فيما يختصّ بالنفايات الأخرى غير القابلة للتدوير(كالعضوية منها، والطبية، والمحارم والثياب، وغيرها)، فقد تكفّلت بلدية عمشيت بنقلها إلى مكبّ غرفين للمعالجة والطمر.

تشكر شركة أي بي تي كلّ من ساهم وشارك بإنجاح هذا النشاط البيئي، وتؤكّد مجدّداً عزمها ومثابرتها في إطلاق مبادرات مماثلة لتخفيف مستوى التلوّث والحفاظ على بيئة نظيفة، رغم كل الظروف.

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