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وزير الصحة تفقد مستشفى الصليب: كلما خففنا اجراءات التعبئة كلما تطلب ذلك مسؤولية اضافية من المجتمع المدني

18
SEPTEMBER
2020
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 تفقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن يرافقه مدير العناية الطبية في الوزارة الدكتور جوزف حلو ورئيسة برنامج الترصد الوبائي الدكتورة ندى غصن، مستشفى الصليب للأمراض العقلية والنفسية في جل الديب - بقنايا. وكان في استقباله الرئيسة العامة لجمعية راهبات الصليب الام ماري مخلوف والنائبة العامة الاخت ناهدة شكور ورئيسة المستشفى الاخت هيام البدوي ومديرته الاخت جوزفين مطر وعدد من الاطباء.

وبعد جولة في المستشفى والاستماع الى المشاكل التي يعاني منها، قال حسن: "اننا نتنقل من مؤسسة الى مؤسسة ومن مركز الى مركز في ظل تفشي جائحة كورونا، ونحن اليوم بزيارة - وقفة في دير الصليب مع الرئيسة العامة والراهبات والفريق الطبي والاداري في ضوء تسجيل العديد من الحالات في صفوف المرضى والفريق التمريضي".

ونوه حسن بـ"جهود كل المعنيين بدير الصليب على هذا العطاء النموذجي والخطة التي تطبق لعزل المصابين ومتابعة المخالطين والتدخل عند الحاجة لنقل اي مصاب بحاجة لعناية الى المستشفيات المتخصصة كمرحلة اولى". وقال: "نطلق نداء للجهات الاممية والدولية التي بدأت تزور دير الصليب من اجل المزيد من التعاون لاننا اتفقنا على تجهيز طبقة للاستشفاء مخصصة للمرضى المصابين بكورونا على نفقة وزارة الصحة العامة باستثناء مباشر مني يوم الاثنين، اضافة الى تجهيز غرفتين للعناية الفائقة بهبة من الوزارة من الصندوق المخصص لكورونا. وندعو المنظمات الاممية والدولية ايضا للمساعدة لان هذا الصرح، بتعاطيه الوطني والانساني والحس المتقدم لجميع اللبنانيين، يجب ان نكافئه بمد اليد للتعاون من قبل الجميع".

وأعلن أن "الوزارة ستقدم ايضا ابتداء من صباح غد، مساعدات عبر الجيش اللبناني، اضافة الى المستلزمات الوقائية والادوية، وكل المساعدات ستكون متاحة لدير الصليب في هذه الفترة".

وحذر حسن من "ارتفاع اعداد المصابين بكورونا خصوصا بعد مرور خمسة ايام من تخفيف قواعد التعبئة العامة"، وقال: "كلما خففنا اجراءات التعبئة كي تعيش وتعتاش الناس، كلما تطلب ذلك مسؤولية اضافية من المجتمع المدني لاتخاذ الإجراءات الوقائية والسلوك الوقائي لاننا نشهد ارتفاعا في أعداد الحالات".

وختم واعدا بأن يكون الى جانب مستشفى الصليب، وقال: "هذه الزيارة هي للدعم فعليا وليس انشائيا او بخطاب حماسي، انما اود أن أنوه بأدائكم وبمناقبيتكم وبإنسانيتكم ويجب ان نتعاطى في هذه الفترة بهذه الروحية وهذه المسؤولية للحؤول دون الانزلاق الى المجهول، ونحن امام تحد صعب ولكن ما زال هناك امل طالما هناك انسان مسؤول ومؤسسات مسؤولة".

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