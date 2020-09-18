إتهامية جبل لبنان أخلت جميع الموقوفين في ملف الفيول المغشوش لقاء كفالات مالية ... اليكم التفاصيل

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن الهيئة الإتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي ربيع حسامي، أصدرت قرارات بالافراج عن جميع الموقوفين في ما أصطلح على تسميته بـ "ملف الفيول المغشوش" وذلك لقاء كفالات مالية تراوحت بين 5 ملايين و20 مليون ليرة لبنانية بالإضافة الى قرارات منع سفر.



يشار الى أن وزارة الطاقة كانت قد راسلت في أيار الماضي هيئة القضايا في وزارة العدل للمطالبة بالإدعاء أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان على جميع الذين إدعت عليهم النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون وبتعويضات مالية لقاء عطل وضرر عن الخسائر التي ألحقها الفيول غير المطابق للمواصفات بمعامل الكهرباء.



وفي أيار الماضي، أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور قراره الظني في القضية أدعى فيه على 30 شخصا بجرائم جنائية وجنحية مختلفة.