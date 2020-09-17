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إليكم أسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها والحليب

17
SEPTEMBER
2020
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أصدر وزيرا الإقتصاد والزراعة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه وعباس مرتضى، قرارا مشتركا يحمل الرقم 4/1/أ.ت/م تاريخ 10/9/2020، حددا فيه اسعار الدجاج ومشتقاته والبيض واللحوم ومشتقاتها والحليب، "بناء على ضرورات المصلحة العامة وحرصا على مصلحة المواطنين وحماية المستهلك وتأمين الاستقرار في أسعار السلع المتربطة بالدعم الممنوح من مصرف لبنان بشكل مباشر أو غير مباشر".

 

ونص القرار على ما يأتي:
المادة الاولى: يحدد سقف سعر الدجاج ومشتقاته للمستهلك على الشكل الآتي:
كيلو الفروج الكامل 12000
كيلو صدر الدجاج على أنواعه كافة 19000
كيلو بقية الأنواع كافة 11000
المادة الثانية: يحدد سعر كرتونة البيض /30 بيضة/ بـ 12500 ل.ل.
المادة الثالثة: اللحوم المبردة فاكيوم السعر ل.ل.
لعبة بقر فاكيوم 29,000
وجه بقر فاكيوم 30,000
طويلة بقر فاكيوم 29,000
شهباية بقر فاكيوم 30,000
فوفيلة بقر فاكيوم 40,000
موزات بقر فاكيوم 26,000
دقن اللحام بقر فاكيوم 35,000
فيلة بقر فاكيوم 40,000
انتركوت بقر فاكيوم 35,000
كستلتة بقر فاكيوم 25,000
بريسكت بقر فاكيوم 25,000
كتف بقر فاكيوم 25,000
اللحوم الطازجة السعر /ل.ل
لحم بقر صافي عجل كامل 36,075
لحم غنم بيلا صافي كامل 35,100
لحم فخد بقر مجروم 39,000
لحم باط بقر مجروم 35,880
لحم زور ضلع بقر مجروم 33,930
لحم غنم بيلا فخذ مجروم 40,950
لحم غنم بيلا باط مجروم 39,000


المادة الرابعة: يحدد سقف سعر ليتر الحليب السائل الطازج المسلم من المزارع بسعر ألف وسبعماية ليرة لبنانية فقط لا غير.
المادة الخامسة: يعتبر كل من المستورد والموزع والبائع مسؤولين مباشرة عن تطبيق هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين واحالتهم الى القضاء المختص.


المادة السادسة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ولمدة ثلاثة أشهر ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويلغى أي قرار يتعارض مع مضمون هذا القرار.

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