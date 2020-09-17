أسرار الصحف ليوم الخميس 17 أيلول 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

توقعت مصادر على صلة بملف الاتصالات لتسهيل التشكيل الحكومي أن تتمدّد مهلة التشكيل حتى الاثنين المقبل إفساحاً في المجال أمام اتصالات جدية سيقوم بها الرئيس المكلف بالقوى السياسية على أن يبدأ بزيارة رئيس المجلس النيابي بعد لقائه برئيس الجمهورية اليوم.



كواليس

قال مصدر دبلوماسي خليجي إن الكويت رفضت الانضمام بصورة نهائية الى ركب التطبيع الذي تنضم إليه دول الخليج وطلب الى الكويت بصورة حثيثة الانضمام الى المسار، وجاء الموقف الكويتي النهائي بعد مشاورات كويتية داخلية شملت العديد من الشخصيات والكتل النيابية.



نداء الوطن: خفايا

نائبان من حزبين على خلاف، اغتنما فرصة اجتماع اللجان النيابية لمحاولة نقل "رسائل تهدئة" بين الجانبين.

عُلم أن النائب محمد رعد لم يعارض مبدأ المداورة الذي طرح على الطاولة ضمن خطة الرئيس ماكرون في منزل السفير الفرنسي، بل الاعتراض الوحيد كان على الانتخابات النيابية المبكرة.

تواصل مرجع روحي مع رئيس تكتل نيابي طالباً منه عدم عرقلة المبادرة الفرنسية والإصرار على المداورة.

اللواء: أسرار

همس

فوجئت أوساط إقتصادية ونقدية بالمعلومات التي رشحت عن اجتماعات مصرفية في باريس، لجهة إنهيار الخطة الاقتصادية، والتمهيد لسرقة أموال المودعين!



غمز

اقتصرت حركة «مكوكين» على خط واحد، بعد التلبك الذي أصاب العلاقة مع مسؤول كبير سابق..



لغز

يشعر ناشطون في حزب علماني أن حقبة «الحرس القديم» آذنت بالانتهاء!