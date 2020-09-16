أسرار الصحف ليوم الأربعاء 16 أيلول 2020

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البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قالت مصادر فرنسية إن القرار النهائي حول المبادرة نحو لبنان متخذ سلفاً وهو عدم الفشل، وإن مساعي تصحيح المسار واستيعاب التشنجات أمامها وقت إضافي وإن دوراً مباشراً للإليزيه سيظهر في منع سقوط فرصة حكومة الرئيس مصطفى أديب.



كواليس

قال مصدر خليجي إن امتناع رأس السلطة في كل من البحرين والإمارات عن المشاركة في حفل البيت الأبيض لتوقيع الاتفاق مع «إسرائيل» يدل على حجم الشعور بالضعف عن تغطية الاتفاق ويطرح تساؤلات حول مدى صمود الاتفاقات إذا تصاعد الوضع في فلسطين.

نداء الوطن: خفايا

يشدّد متابع لمسار التأليف على أن العقدة الأساس تكمن في أنّ الاستجابة لمطالب الثنائي الشيعي الحكومية ستفتح الباب أمام مطالبة القوى الأخرى بوقف المداورة وتسمية وزرائهم.

يتردد أنّ مضمون المؤتمر الصحافي الأخير الذي عقده رئيس "التيار الوطني الحر" كان منسقاً مسبقاً مع "حزب الله" الذي تفهّم منطلقات باسيل ومقاربته المستجدة للأمور.

يؤكد سياسي لبناني موجود في الخارج أنّ العقوبات ستزداد في المرحلة المقبلة بغض النظر عن المبادرة الفرنسية.



اللواء: أسرار

همس

حدث تباين بين قيادة دولية وأخرى عربية على خلفية ضم شخصية صديقة لدولة كبرى إلى لجنة دستورية عليا..



غمز

طُلب من نواب وكوادر حزب بارز، حصر التعاطي بمبادرة حسّاسة، بنائب واحد، في هذه المرحلة.



لغز

لمس خبراء ماليون، تحسناً في مالية «المركزي» من دون الغوص في حيثيات هذه المعطيات..