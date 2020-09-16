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الديار: تواصل الولايات المتحدة ضغطها على لبنان وتحديداً على حزب الله، حيث اتهم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو ان وجود سلاح حزب الله يُخوّله نسف المبادرة الفرنسية، وفي الوقت ذاته انتقد موقف فرنسا الرافض لتصنيف حزب الله انه منظمة ارهابية.

وايضاً، تستمرّ واشنطن بالتهديد بالمزيد من العقوبات على حزب الله وحلفائه، اضافة الى جولات للسفيرة الاميركية في بيروت منذ ايام على العديد من القيادات المسيحية في المعارضة بعيداً عن الاضواء، وكان حزب الله نجم الجلسات، حيث حرّضت السفيرة على عدم منحه امتيازات حكومية او تمثيله بوزراء «مقنعين» له، وضرورة منعه من المشاركة في الحكومة بأيّ شكل ومنع تولّيه وزارة المالية كونه يستفيد منها لكسر العقوبات!

اوساط مقربة من حزب الله : واشنطن تسعى لافشال المبادرة الفرنسية وليس المقاومة

وفي رد على كلام وزير الخارجية الاميركي، قالت اوساط مقربة من حزب الله ان سلاحه للدفاع عن لبنان وسيادته، مشيرة الى ان «اسرائيل» هي التي تعتدي على الدولة اللبنانية. واضافت هذه المصادر، ان الولايات المتحدة هي من تسعى الى افشال المبادرة الفرنسية في لبنان وليس حزب الله الذي يُؤيّد علناً الجهود الفرنسية لانقاذ لبنان.

وعلى صعيد تشكيل الحكومة، نددت الاوساط المقربة من حزب الله بقيام فريق سياسي معين بتشكيل حكومة مصطفى اديب وتسمية الوزراء المسيحيين والسنة والشيعة. وكشفت هذه الاوساط ان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وفؤاد السنيورة هما من يختاران الوزراء، مشيرة الى ان الحريري سمح لنفسه باختيار جميع الوزراء في الحكومة المرتقبة تحت سيف العقوبات الاميركية والمبادرة الفرنسية التي تريد حكومة لبنانية في اسرع وقت.

وحول مبدأ المداورة، اعتبرت الاوساط المقربة من حزب الله ان البعض يريد تطبيق المداورة فقط على وزارة المالية، في حين لم يتمّ طرح المداورة على حقيبتي «الداخلية» و«الطاقة»، مشيرة الى ان وزارة الداخلية تعطى دائماً للطائفة السنية منذ عشر سنوات الى اليوم، وكذلك وزارة الطاقة التي اصبحت حكراً على المسيحيين الموارنة لسنين عدة. وعلى هذا الاساس، كشفت هذه الاوساط، ان المسألة ليست في المداورة، بل هي فعلياً محاولة يائسة من سعد الحريري وفؤاد السنيورة لاخراج حزب الله من الحكومة ولحرمان الطائفة الشيعية من المشاركة في الحكم. واضافت هذه الاوساط، ان حزب الله ابلغ رئيس الجمهورية تمسّكه بوزارة المالية واعتراضه على الاحادية التي يعتمدها البعض في تشكيل الحكومةُ، مُحذراً من ان مواصلة فريق سياسي معين بالاستئثار بقرار تأليف الحكومة سيأخذ البلاد الى المجهول.