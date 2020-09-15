عزل بلدة لبنانية جديدة بسبب ارتفاح حالات كورونا؟!

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دق رئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر في بيان، "ناقوس الخطر بعدما وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في منطقة الشرحبيل الى 19 حالة، مؤكدا انه سيتخذ قرارا بـ"عزل البلدة ومنطقة الشرحبيل في حال استمر ارتفاع عدد المصابين على هذه الوتيرة".



واشار إلى أن "البلدية تتابع جميع الحالات حيث يجري التأكد من إلتزامهم الحجر المنزلي، وإجراء للمخالطين لهم فحوص PCR، بالاضافة الى تقديم المساعدة لمن يحتاجها منهم".



ودعا "المواطنين الى التشدد بتدابير الوقاية، خصوصا وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي والابلاغ عن اي إشتباه بحالة كي يتم التعامل معها بسرعة".



وأكد أن "لجنة الطوارىء في البلدية تعمل على مدار الساعة لمساعدة المواطنين وتستقبل الاتصالات على الارقام الاتية: 78858180 - 76074101