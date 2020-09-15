كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الجبلية، كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات. وجاء في النشرة الاتي:

- الحالة العامة: طقس صيفي حار نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

المعدل الوسطي المعتاد لدرجات الحرارة لشهر أيلول على الساحل من 24 الى 32 درجة مئوية في الظل.

- الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع استقرار درجات الحرارة في المناطق الساحلية وارتفاعها بشكل بسيط في المناطق الجبلية وبشكل محدود في المناطق الداخلية، كما يتكون الضباب المحلي على المرتفعات في خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة في المناطق الساحلية والداخلية وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الجبلية، كما يستمر تكون الضباب المحلي على المرتفعات.

الخميس: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط في الحرارة في المناطق الجبلية وانخفاضها بشكل بسيط في المناطق الداخلية، وبقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات.

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع الحرارة بشكل بسيط في المناطق الجبلية وبداية انخفاضها في المناطق الداخلية، مع بقاء ظهور الضباب المحلي على المرتفعات ليلا.

- الحرارة على الساحل من 22 الى 34 درجة، فوق الجبال من 16 الى 29 درجة، في الداخل من 18 الى 39 درجة.

- الرياح السطحية: شمالية - شرقية إلى شمالية - غربية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.

- الانقشاع:جيد إجمالا على الساحل، يسوء محليا على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80%.

- حال البحر: منخفض الموج الى مائج، حرارة سطح الماء:30 درجة.

- الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,20 ساعة غروب الشمس: 18,47