قسائم أي بي تي الإلكترونية: للشركات والأفراد

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استبدل الكاش والبطاقات بقسائم أي بي تي الالكترونية IPT e-Vouchers.

تتميّز هذه القسائم بسهولة توزيعها فهي تتماشى مع طرق التواصل المتطوّرة المعتمدة اليوم.

كونها إلكترونية، يمكن إرسالها واعادة توزيعها عبر البريد أو حتى الهاتف بسهولة. كما تسهّل هذه الوسيلة عملية حفظ البيانات إداريًّا، حيث تحفظ على شكل لوائح قابلة التعديل. بالإضافة إلى ذلك، تخوّل المؤسسات الإشتراك بنظام أي بي تي لإدارة نفقات الوقود الذي يخوّل الحصول على تقارير وفواتير رسمية كما بالإمكان الإطلاع على الحساب أونلاين في أي وقت وبكل أمان.

إنّ قسائم أي بي تي الإلكترونية هي الأسرع، الأسهل والأوفر، وتتمتّع بالخصائص التالية:

- عدة أشكال الكترونية

- أحادية الاستخدام

- بالعملة اللبنانية

- تستخدم لعدة خدمات

- تستخدم على شبكة واسعة من محطات أي بي تي

*إشارة إلى أنّ شركة أي بي تي هي أوّل من ابتكرت وقدّمت هذه القسائم الإلكترونية في لبنان. قد نالت هذه الأخيرة استحسان الزبائن وباتت على مرّ السنين حلّاً مثاليّاً لإدارة نفقات الوقود للشركات والأفراد.

كما وتندرج هذه القسائم ضمن نطاق إلتزام أي بي تي في مفهوم الاستدامة والمبادرات الصديقة للبيئة.

لمعرفة المزيد: 78- 822 822 09- 624 111 ccf@iptgroup.com.lb

https://www.iptgroup.com.lb/ipt/en/amenities/ipt-fueling-cards