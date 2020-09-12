عناوين الصحف ليوم السبت 12 أيلول 2020

البناء: ترامب يعلن عن نجاحه مع السعوديّة بتحرير الوديعة الثانية في مسار التطبيع… البحرين
أديب إلى بعبدا في زيارة ما قبل التشكيل لحسم الحجم وتوزيع الحقائب قبل الأسماء/ حردان لزاسبيكين في لقاء وداعيّ: سقطت الأحاديّة في العالم... وروسيا صنعت التوازن
نداء الوطن: تظاهرة "قمصان سود" أمام القصر الجمهوري اليوم
تشكيلة أديب إلى بعبدا "بتمشوا أو بمشي"!
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